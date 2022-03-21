Püren ne demek, TDK'ya göre Püren kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Püren ne demek? Püren TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi püren kelimesi. Peki püren ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre püren nedir, püren kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜREN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Püren kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre püren kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Süpürge otu

