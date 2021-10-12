Pürist ne demek, TDK'ya göre Pürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürist ne demek? Pürist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürist kelimesi. Peki pürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürist nedir, pürist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pürist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pürist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özleştirmeci

