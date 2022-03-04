Pürizm ne demek, TDK'ya göre Pürizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürizm ne demek? Pürizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürizm kelimesi. Peki pürizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürizm nedir, pürizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pürizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pürizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özleştirmecilik

