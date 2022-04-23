Pürneşe ne demek, TDK'ya göre Pürneşe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürneşe ne demek? Pürneşe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürneşe kelimesi. Peki pürneşe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürneşe nedir, pürneşe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRNEŞE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürneşe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pürneşe kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pürneşe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Neşeli

