Pursaklar Belediye Başkanı Çetin gençlerle basketbol oynayarak ter attı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Saray Mahallesi'ne kazandırdıkları basketbol sahasında gençlerle buluşarak basketbol maçı yaptı.

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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin gençlerle basketbol oynayarak ter attı

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete açılan basketbol sahasında gençlerle bir araya gelen Başkan Ertuğrul Çetin, rakipleri ile kıyasıya mücadeleye sahne olan bir basketbol maçı yaptı. Gençlerle basketbol oynamanın en güzel hafta sonu aktivitelerinden biri olduğunu ifade eden Çetin, "Yeşil alan sayısını günden güne artırırken, spor altyapısını güçlendirmek ve ilçe halkının spora ilgisini artırmak amacıyla ilçemizde hizmete açtığımız basketbol sahasında gençlerimizle bir araya geldik. Parkımızı ve sahamızı yeni yaptık.

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NİTELİKLİ TESİSLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gençlerimiz güzel günlerde kullansın. Genç kardeşlerimizin farklı spor branşlarıyla tanışabilmeleri için nitelikli tesisler kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. Maçın ardından gençlerle bir süre sohbet eden Çetin, sohbetin ardından gençlerle hatıra fotoğrafı çekildi.

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