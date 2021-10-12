Pürsıhhat ne demek, TDK'ya göre Pürsıhhat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pürsıhhat ne demek? Pürsıhhat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pürsıhhat kelimesi. Peki pürsıhhat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pürsıhhat nedir, pürsıhhat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRSIHHAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pürsıhhat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pürsıhhat kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre pürsıhhat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıhhatli, sağlıklı

