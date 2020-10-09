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Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturuyor!

Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında başlatılan saldırıların ardından iki ülkenin girdiği sıcak çatışmalar tüm dünyada infiale neden olurken Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturuyor!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti.

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında harekete geçen Azerbaycan ordusu 30'a yakın yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirirken hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini Ermenistan'ın elinden geri almak için ilerliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Azerbaycan ve Ermenistan geriliminin düşmesi için iki ülkenin dışişleri bakanlarını Moskova'da bugün gerçekleştirilecek görüşmelere davet etti. Kremlin'den yapılan açıklamada daha sonra üç ülke lideri arasında telefon görüşmeleri gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirildikten sonra Rusya Devlet Başkanı Dağlık Karabağ'da tarafların askeri müdahaleleri durdurması çağrısında bulundu" ifadesi yer aldı.

Putin, Ermenistan ve Azerbaycan'ı buluşturuyor!

Berna Akkaya
Editör


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