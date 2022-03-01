Putin tekvandodaki kuşağını kaybetti! Dünya Tekvando Federasyonu açıkladı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından Dünya Tekvando Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e verilen onursal siyah kuşağın iptal edildiğini açıkladı. Açıklamasının devamında organizasyonla ilgili bilgi de veren Federasyon, Rusya ve Belarus’ta tekvando müsabakalarının düzenlenmeyeceğini duyurdu. Uluslararası tekvando müsabakalarında iki ülkenin bayraklarının ve marşlarının da olmayacağı bildirildi.

KUŞAĞI GERİ ALINDI

Açıklamada, “Barış, zaferden daha kıymetlidir. Bu bağlamda Dünya Tekvando Federasyonu, Sayın Vladimir Putin’e Kasım 2013’e verilen dokuzuncu seviye onursal siyah kuşağın geri alınmasına karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Federasyon açıklamasında Ukrayna halkının yanında olduğunu ifade ederken, saldırının da kısa sürede sona ermesini dilediklerini ifade etti.

JUDO FEDERASYONU DA GÖREVDEN ALDI

Sporla yakından ilgilendiği bilinen Putin tekvando yapmıyor. Rus devlet adamı başka dövüş sanatı olan judoya olan ilgisiyle tanınıyor. Daha önce uzun bir süre Uluslararası Judo Federasyonu’na onursal başkanlık yapan Putin, geçtiğimiz günlerde Judo Federasyonu, pazar günü Putin’in görevini aldığını açıklamıştı.