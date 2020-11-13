Putin: “Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu’ ifadesini kullanmayacağız”

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan'a karşı yenilgiye uğraması sonrası Rusya'nın arabuluculuğunda 3 ülke arasında anlaşma imzalanmış ve anlaşma koşulları çerçevesinde bölgeye Barış Gücü askerleri gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sevkiyatlarına devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışmalar konusunda bilgi almak için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ve Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeny Zinichev ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin toplantı başında konuştu. Putin, yaptığı açıklamada “Dağlık Karabağ Bölgesi’nde durum için toplandık. Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu’ ifadesini kullanmayacağız. Umarım artık başka konuları tartışırız. Toplantımızda Savunma Bakanımız Sergey Şoygu’dan sorumluluk alanlarındaki Rus Barış Güçleri’nin son durumu hakkında bilgi almak istiyorum” ifadelerini kullandı..

SAVUNMA BAKANI ŞOYGU, SON GELİŞMELERİ AKTARDI

Rus Barış Güçleri’nin belirlenen noktalara yerleştirilmesine ilişkin çalışmaları Putin'e aktaran Şoygu, “Anlaşmaya göre bin 960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus Barış Gücü askerleri Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktalarına yerleştirilmesi planlanıyor. 3 gün içinde 73 uçak seferi ile bin 103 asker ve bin 168 askeri teçhizat bölgeye ulaştı. 10-11 Kasım’da, Laçin koridoru kontrol altına alındı. Dün saat 17.00’de Barış Gücü birimleri Hankendi ve Şuşa şehirlerine gönderilerek, 4 gözlem noktası oluşturuldu. Bugün son olarak Güney noktasında gözlem noktalarının kurulmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Dağlık Karabağ’ın kuzeyinde başka bir birimden Barış Gücü askerleri yerleştirildi” ifadelerini kullandı. Şoygu, ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan taraflarıyla iletişim hatlarının oluşturulduğunu ifade etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E BİLGİ VERİLDİ

Dışişleri Bakanı Lavrov ise anlaşmanın diplomasi noktalarına değinerek, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları ve BM Güvenlik Konseyi’ne anlaşmanın detayları hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Lavrov, ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktardı.

Acil Durumlar Bakanı Zinichev bölgeye teknik ekipman göndereceklerini ve bölgeye sahra hastanesi kurmayı planladıklarını açıkladı.

FSB Başkanı Bortnikov, ise Ermenistan-Nahçivan bölgesindeki 2 nokta ile Ermenistan-İran sınırındaki 5 noktaya sınır karakollarının konuşlandırıldığını belirtti.