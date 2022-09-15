Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!

Putin karşıtı General SVR Telegram kanalı, Putin'in yakın koruma ekibinin birçoğunun, Rus liderin resmi limuzinine 'bombalı saldırı' olduğunu söylediklerinin ardından kaybolduğunu bildirdi

Büşra Mercimek
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Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!

Doğrulanmamış haberlere göre, Vladimir Putin'in arabasının “saldırıya uğradığı” bildirildi. Olası bir suikast girişimi gibi görünen olayda, Rus liderin resmi limuzininden sol ön tekerleğinin çevresinden yoğun duman geldiği için “yüksek sesle patlama” duyuldu. General SVR Telegram kanalı, otomobilin Putin'le zarar görmeden güvenli bir yere gittiğini, ancak güvenlik servisinden Putin'in korumalarından bazılarının ortadan kaybolduğunu bildirdi.

Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!

DOĞRULUĞU BELİRLENEMEDİ

Olaya ilişkin Kremlin raporları henüz onaylamadı veya reddetmedi. Kremlin karşıtı kanala göre Putin, belirsiz bir tarihte resmi ikametgahına, güvenlikleriyle yedek konvoy halinde geri dönüyordu.

İddiaya göre, konvoy beş zırhlı araçtan oluşuyordu ve üçüncü sırada Putin vardı.

“Birkaç kilometre uzaklıktaki konuta giderken, ilk eskort arabası bir ambulans tarafından engellendi, ikinci eskort arabası, ani engel nedeniyle ve engelin dolambaçlı yolu boyunca durmadan dolaştı.

İddiaya göre; Putin'in arabasında sol ön tekerlekten yüksek bir patlama ve ardından ağır duman geldi.

Putin'in arabası” kontrol sorunlarına rağmen " ikametgahın güvenliğine ulaşmak için saldırı bölgesinden çıktı.

Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!

SVR Generali, ilk arabayı konvoydan engelleyen ambulansı kullanan adamın cesedi bulunduğunu aktardı.

Kremlin'e giden bir iç ize sahip olan ancak iddiaları için kesin bir kanıt sağlamayan kanal, sözde saldırının ayrıntılarının “gizli”olduğunu söyledi.

Kanal, şüphelilerin hiçbirine isim vermeden,” Cumhurbaşkanının koruması [hizmet] başkanı ve diğer bazı kişiler askıya alındı ve gözaltında tutuldu " dedi.

Putin'e suikast girişimi! Onlarca korumasından halen haber yok!

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