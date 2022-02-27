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Putin'in bir numaralı adamı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: "Ukrayna'da vatandaşlarımız tacize uğruyor!"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını iddia etti. Lukaşenko'nun iddiası yeri yerinden oynatırken, tepkileri de beraberinde getirdi.

Putin'in bir numaralı adamı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: "Ukrayna'da vatandaşlarımız tacize uğruyor!"

Putin'in bir numaralı adamı olduğu bilinen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna'da Belarus vatandaşlarının tacize uğradığını iddia etti. Lukaşenko, yaşanan hadisenin devam etmesi halinde, Belarus'un özel bir operasyon düzenleyeceğinin de sinyallerini verdi. Belarus lideri, "Moskova'nın sunduğu tüm teklifleri Ukraynalı yetkililere ilettik. Önce kabul ettiler, sonra reddettiklerini söylediler" ifadelerini kullanırken, tüm dünyada tepkilerin odağı haline geldi.

Putin'in bir numaralı adamı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Ukrayna'da vatandaşlarımız tacize uğruyor!

"AŞAĞILIK BİR DEVLETSİNİZ"

 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun açıklamaları, dünya basınında tepkilere neden oldu. Avrupalı vatandaşlar "Aşağılık bir devletsiniz" ifadelerini kullanırken, Türk vatandaşlarından, "Bu taciz cinsel mi psikolojik mi bunu belirtmelisin" tavsiyesi geldi. Öte yandan, Belarus liderinin psikolojik tacizi belirttiğini düşünenlerden, "İnsanların vatanlarını işgal edin, Avrupa ülkesini yok etmeyi hedefleyin, sonra mağdur politikası çizin. Yok öyle yağma" mesajları geldi.

Putin'in bir numaralı adamı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Ukrayna'da vatandaşlarımız tacize uğruyor!Putin'in bir numaralı adamı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Ukrayna'da vatandaşlarımız tacize uğruyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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