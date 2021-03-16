PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 PYBS bursu sorgulama ekranı 2021 Mart ayının Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı (PYBS) bursunun yatmasını bekleyen yüzlerce öğrenci var. İlköğretim ve lise öğrencilerine verilen bursun Mart ayı ödemesinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2021 PYBS bursu sorgulama ekranı ...

A+ A-