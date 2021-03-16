PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 PYBS bursu sorgulama ekranı
2021 Mart ayının Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı (PYBS) bursunun yatmasını bekleyen yüzlerce öğrenci var. İlköğretim ve lise öğrencilerine verilen bursun Mart ayı ödemesinin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2021 PYBS bursu sorgulama ekranı ...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen PYBS bursuna 2021 yılında zam geldi. Öğrencilere 2021'in ilk 6 ayında 340 TL burs yatacak. Burslarına kavuşmak isteyen öğrenciler PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 PYBS bursu sorgulama ekranı ...
PYBS BURSU YATTIR MI, NE ZAMAN YATACAK?
Devlet parasız yatılılık bursu her ayın 25'inde hesaplara yatıyor.