Pzifer ve BioNTech'in korona aşısında yeni gelişme: Yüzde 95 koruma sağladı

Türk Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ve Amerkan ilaç devi Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının klinik sonuçlara göre yüzde 95'den fazla koruma sağladığı bildirildi.

ÖNEMLİ YAN ETKİSİ YOK

Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Söz konusu aşının, Kovid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu ifade edildi.

PFİZER'IN AŞISI EN ETKİLİ AŞI KONUMUNA GELDİ

Pfizer ve BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 90 oranında koronavirüse karşı başarılı olduğu haberleri duyurulmuştu.

Ayrıca, Moderna şirketi geliştirdiği koronavirüs aşısının yüzde 94,4 oranında koruma sağladığını duyurmuştu. Pfizer'ın yeni açıklaması, şu anda onu piyasadaki en etkin potansiyel aşıya sahip şirket konumuna getirdi.

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