Quade Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quade Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quade Taylor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Quade Taylor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Quade Taylor 11 Aralık 1993 tarihinde Tooting şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Quade Gerald Taylor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Quade Taylor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Quade Taylor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 1 Ekim 2016 tarihinde katılmıştır. Quade Taylor'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Quade Taylor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/quade_taylor
Quade Taylor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Quade Taylor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Mart 2011 yılında Palace U21
17 Mart 2014 yılında Welling Utd.
30 Mayıs 2014 yılında Palace U21
28 Temmuz 2014 yılında Bolton
15 Mart 2016 yılında FC Dag & Red
7 Mayıs 2016 yılında Bolton
26 Temmuz 2016 yılında Braintree
1 Ekim 2016 yılında Dulwich Hamlet
Quade Taylor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Quade Taylor şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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