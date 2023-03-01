Quade Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quade Taylor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Quade Taylor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Quade Taylor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.