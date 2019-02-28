Quaresma'ya 3 maç ceza!

UEFA, Quaresma'nın 13 Aralık 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynan maçtaki hareketini "rakibe saldırı" olarak değerlendirdi.

UEFA Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Quaresma'nın aynı eylemi tekrarlaması durumunda cezasının geçerli olacağı ifade edildi.

VERGİLERLE 4.8 MİLYON DOLAR

Quaresma, Toronto’dan yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar talep etti. Vergiler dahil olmak üzere Quaresma’nın istediği toplam maaşın 4.8 milyon doları bulması nedeniyle MLS ekibi bu transferden vazgeçti.

Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek Quaresma için Şenol Güneş, devre arası transfer döneminde ‘takımdan ayrılabilir’ sözlerini kullanmıştı.

Quaresma, bu sezon siyah beyazlı forma ile Süper Lig’de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti.