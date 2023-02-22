Qudus Akanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Qudus Akanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Qudus Akanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Qudus Akanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Qudus Akanni 2 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Qudus Akanni Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Qudus Akanni, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Qudus Akanni'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Qudus Akanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Qudus Akanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Qudus Akanni şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Qudus Akanni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 8 numaralı formasıyla 10 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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