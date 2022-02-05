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Queen geri döndü! Hande yener sahnelere bir döndü pir döndü! Sahne kostümünü görenler "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" dedi

Geçtiğimiz günlerde tekerlekli sandalyeyle sahneye gelen Hande Yener'in son sahne performansında giymiş olduğu kostüm sosyal medyanın diline düştü. Çoğu kullanıcı "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" diyerek eleştirilerde bulundu.

Ünlü sanatçı Hande Yener ayak parmağındaki bir sakatlıktan dolayı konser verdiği sahneye tekerlekli sandalye ile gelmiş ve ayağa kalkarak şarkılarını seslendirmişti.

Genel olarak neredeyse tüm sahne kostümleriyle gündem olan Hande Yener bu kez de şaşırtmayarak ilginç bir kostüm seçimi yaptı ve kıyafetine uygun olarak sergilediği dansla büyük alkış aldı.

Queen geri döndü! Hande yener sahnelere bir döndü pir döndü! Sahne kostümünü görenler "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" dedi

BEYAZ KOLTUK ÖRTÜSÜNE BENZETİLDİ

Sosyal medyaya düşen bu köstüm çoğu kişi tarafından beğenilirken, çoğu kişiye de ilginç bir tarz olarak geldi ve bazı kullanıcılar Yener'in kıyafetini beyaz koltuk örtüsüne benzetti.

KOSTÜM TARTIŞMASI BİTECEK GİBİ DURMUYOR

Hadise, Gülşen ve Hande Yener konserlerinde tercih ettiği kostümler gündem olmaya devam ediyor. İzzet Yıldızhan da kadın sanatçıların sahne kıyafetleri için "Aileler izliyor, benim çocuklarım izliyor. Biraz daha kendinize saygı duyurun. Külotla, mayoyla sahne olmamalı" diyerek tartışmalara sebep olmuştu. Ardından yaptığı ikinci açıklamasında ise artık konunun kendisini ilgilendirmediğini dile getirmişti.

Queen geri döndü! Hande yener sahnelere bir döndü pir döndü! Sahne kostümünü görenler "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" dediQueen geri döndü! Hande yener sahnelere bir döndü pir döndü! Sahne kostümünü görenler "Beyaz koltuk örtüsü giymiş" dedi​​​​​​​

Bölge Gündem Editör Ekibi
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