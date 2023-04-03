Queyrell Tchicamboud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Queyrell Tchicamboud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Queyrell Tchicamboud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Queyrell Tchicamboud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Queyrell Tchicamboud 8 Aralık 2005 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. Fransa,Kongo uyrukludur.Gerçek adı da Tryphose Queyrell Tchicamboud şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Queyrell Tchicamboud Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Queyrell Tchicamboud, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Queyrell Tchicamboud'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Queyrell Tchicamboud Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/queyrell_/
Queyrell Tchicamboud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Queyrell Tchicamboud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
Queyrell Tchicamboud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Queyrell Tchicamboud şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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