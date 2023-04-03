Quinten Servranckx kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Quinten Servranckx Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Quinten Servranckx adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Quinten Servranckx Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Quinten Servranckx 12 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Quinten Servranckx Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Quinten Servranckx'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Quinten Servranckx Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Quinten Servranckx futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2022 yılında Jong KVM
Quinten Servranckx Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Quinten Servranckx şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KV Mechelen (2010-2022)
Quinten Servranckx Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Belçika U17 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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