DGS geç başvuru ücreti ne kadar 2021 ? DGS geç başvuru ücreti nasıl yatırılır?

Dikey Geçiş Sınavı kısaca DGS'nin sınav başvuru tarihini kaçıran adaylar, sınavın geç başvuru tarihini internet arama motorlarında araştırıyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen DGS, bu yıl ağustos ayında gerçekleştirilecek. Ön lisans mezunu kişilerin 4 yıllık lisans programında devam edebilmeleri için DGS'ye girmeleri gerekiyor. Peki DGS Geç başvuru ne zaman ve ücreti ne kadar 2021?

DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2021

ÖSYM, DGS geç başvuru tarihini duyurdu ve geç başvuru tarihi 8 Haziran olarak belirlendi. Başvuru süresi 8 Temmuz 23:59'a kadar devam edecek.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS, geç başvuru ücretleri açıklandı. ÖSYM'nin sitesinden yer alan bilgiye göre sınava girmek isteyen kişilerin geç başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi.

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

DGS geç başvuru ücretleri sadece internet üzerinden yatırılmaktadır. Herhangi bir banka ve ya ATM'den geç başvuru ödemesi yapılamamaktadır. Geç başvuruda bulunmak isteyen adaylar https://odeme.osym.gov.tr/ adresinden ödeme yaparak başvurularını tamamlamalıdır.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön lisans programından mezun olan kişiler başvurabiliyor. Sayısal ve sözel bölümden oluşacak sınav 9 Ağustos 2020'de yapılacak ve sınav 150 dakika sürecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavdır.

DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekiyor. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.