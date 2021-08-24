Ünlü rap şarkıcısı R5 Homixide'ın öldüğü yönündeki iddialar yapılan açıklama ile doğrulandı. Çıkan haberlerin ardından R5 Homixide kimdir? | R5 Homixide olarak tanınan Rashad Dowdy neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

R5 HOMİXİDE KİMDİR?

R5 Homixide'ın gerçek adı Rashad Dowdy'dir.

R5 Homixide, Gvnganati 3 albümü ile büyük bir çıkış yakalamıştı.

R5 HOMİXİDE OLARAK TANINAN RASHAD DOWDY NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü rap müzik şarkıcısı R5 Homixide'nin ölümünün duyulması sonrası intihar ettiği yönünde iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapılan açıklamada R5 Homixide'ın ölümü doğrulanırken, şarkıcının ölüm nedenine ise değinilmedi. İntihar ettiğine kesin gözü ile bakılan 22 yaşındaki R5 Homixide'nin kısa sürede yakaladığı şöhreti taşıyacak gücü kendinde bulamadığı belirtildi.

Diğer bir genç rapçi Problem Child 5, R5 Homixide'le çekilen bir fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü arkadaşının başarılarını anlatarak yansıttı. Money Game Boo ise R5 Homixide için "Kalbin bu dünya kadar büyüktü" diyerek üzüntüsü dile getirdi. Ünlü rapçinin ailesi ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Georgia, Atlanta'nın Bankhead ve Eastside semtinde büyüyen R5, ilk albümü Gvnganati 3'ü geçen yıl Mart ayında çıkardı.