Rabah Koukouch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabah Koukouch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabah Koukouch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rabah Koukouch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rabah Koukouch {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rabah Koukouch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Renaissance de Berkane Reserve futbol takımında oynamaktadır. Renaissance de Berkane Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Rabah Koukouch'nin Renaissance de Berkane Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rabah Koukouch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rabah Koukouch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rabah Koukouch şuan Renaissance de Berkane Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Haberin Devamı

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.