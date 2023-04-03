Rabby Nzingoula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabby Nzingoula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rabby Nzingoula kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rabby Nzingoula ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.