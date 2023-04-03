Rabby Nzingoula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rabby Nzingoula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rabby Nzingoula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rabby Nzingoula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rabby Nzingoula 25 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rabby Nzingoula Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rabby Nzingoula'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rabby Nzingoula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rabby Nzingoula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Strasbourg U19
Rabby Nzingoula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rabby Nzingoula şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?US Grigny, US Orléans (-2022), RC Strasbourg (2022-)
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