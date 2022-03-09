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Rabıta ne demek, TDK'ya göre Rabıta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rabıta kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rabıta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rabıta nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rabıta kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rabıta ne demek, TDK'ya göre Rabıta kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rabıta ne demek? Rabıta TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rabıta kelimesi. Peki rabıta ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rabıta nedir, rabıta kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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RABITA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rabıta kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rabıta kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre rabıta kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağlayan şey, bağ
- İki şeyi birbirine bağlayan ip
- İlgi, ilişki
- Birbirini tutma, tutarlık
- Düzen, sıra
- Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü
- Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah'a bağlaması

RABITA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu dünya öyle bir dünya ki zengin ile fakir arasında kardeşlik rabıtaları bile kalmıyor.
- Bu rabıtamı sizden gizlemek pek fazla azap veriyor.

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