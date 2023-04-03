Rachid Assaraga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Assaraga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachid Assaraga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rachid Assaraga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rachid Assaraga {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rachid Assaraga Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Rachid Assaraga'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rachid Assaraga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rachid Assaraga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rachid Assaraga şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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