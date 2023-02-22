Rachid Bouhenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rachid Bouhenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rachid Bouhenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rachid Bouhenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rachid Bouhenna 29 Haziran 1991 tarihinde Méru şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da رشيد احمد بوهنة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rachid Bouhenna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rachid Bouhenna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rachid Bouhenna'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rachid Bouhenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rachid Bouhenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rachid Bouhenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rachid Bouhenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Doncaster Rov.

18 Ocak 2013 yılında RE Bertrix

1 Temmuz 2013 yılında AFC Compiègne

1 Ocak 2014 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2015 yılında MC Alger

31 Ağustos 2018 yılında Dundee United

29 Temmuz 2019 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında FCSB

31 Ocak 2023 yılında Ionikos Nikeas

Rachid Bouhenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rachid Bouhenna şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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