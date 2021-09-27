Radamel Falcao, yeni takımının gol makinesine dönüştü! Teknik direktöründen Kolombiyalı golcüye büyük övgü!

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak sakatlıktan başını bir türlü kurtaramayan Radamel Falcao, hem yönetim hem de taraftarlar tarafından eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Sezon başında yolların ayırdığı Kolombiyalı golcü yeni takımı Rayo Vallecano'da oldukça etkili bir performans ortaya koyuyor. Attığı gollerle ve etkili oyununun ardından takım arkadaşları ve teknik direktörü, Radamel Falcao'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

LİGDE 3 GOLÜ BULUNUYOR

Rayo Vallecano’daki ilk iki maçında yedek olarak başlayan 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, Cadiz karşısında ilk 11’de sahaya çıktı ve 64. dakikada yerini Santiago Comesana’ya bıraktı. Ev sahibi takım karşılaşmanın 9. dakikasında Alvaro Garcia ile bulduğu golle öne geçerken, Cadiz, Varazdat Haroyanın golüyle skora eşitliği getirdi. Falcao, 44. dakikada attığı gol ile takımını öne geçirdi. İspanyol liginde şu anda 3 golü bulunan Falcao, gol krallığı yarışında 4. sırada yer alıyor.

"GOLLER ATMASI MUTLULULK VERİCİ"

Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Iraola, Cadiz maçının ardından Falcao ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz boyunca birçok ismin adı geçti ve kimin geleceğini bilemiyorduk. Falcao çok büyük bir istekle bize katıldı. Çabuk adapte olmak ve takıma yardımcı olmak istiyor. Ondan yardım istediğimizde bize çok şey kazandırıyor. Goller atması mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MÜTEVAZİ"

Falcao'nun takım arkadaşı Isı Palazon ise "Alt liglerden geliyorum ve Falcao'nun Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı günleri hatırlıyorum. Çok iyi bir arkadaş ve çok mütevazi. En çok da bu kadar mütevazi olması beni şaşırttı" şeklinde konuştu.