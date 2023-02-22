Radek Krivanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radek Krivanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radek Krivanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radek Krivanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radek Krivanek 21 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radek Křivánek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radek Krivanek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Radek Krivanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vysocina Jihlava futbol takımında oynamaktadır. FC Vysocina Jihlava takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Radek Krivanek'nin FC Vysocina Jihlava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radek Krivanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radek Krivanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radek Krivanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radek Krivanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Jihlava U19

1 Temmuz 2019 yılında Jihlava

22 Ağustos 2019 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2020 yılında Jihlava

Radek Krivanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radek Krivanek şuan FC Vysocina Jihlava takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Hartvíkovice (2006 - 2009)SK Fotbalová škola Třebíč (2009 - 2011)FC Velké Meziříčí (2011 - 2014)SK Fotbalová škola Třebíč (2014 - 2015)FC Vysočina Jihlava (2015 - 2019)

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