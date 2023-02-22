Radim Dostal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radim Dostal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radim Dostal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radim Dostal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radim Dostal 16 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Radim Dostál şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radim Dostal Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radim Dostal'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Radim Dostal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radim Dostal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radim Dostal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radim Dostal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Hlucin

28 Temmuz 2022 yılında SFC Opava

Radim Dostal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radim Dostal şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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