Radin Sayyar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radin Sayyar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radin Sayyar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radin Sayyar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radin Sayyar 9 Nisan 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. İran uyrukludur.Gerçek adı da رادین سیار şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radin Sayyar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 15 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Radin Sayyar'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radin Sayyar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radin Sayyar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radin Sayyar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radin Sayyar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv Pamir

15 Kasım 2021 yılında FK Alfa Modriča

Radin Sayyar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radin Sayyar şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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