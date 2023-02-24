Radovan Vujic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radovan Vujic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radovan Vujic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radovan Vujic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radovan Vujic 9 Aralık 2000 tarihinde Brcko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Radovan Vujić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radovan Vujic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Radovan Vujic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Radovan Vujic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Radovan Vujic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radovan Vujic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radovan Vujic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radovan Vujic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Jedinstvo Brcko

31 Temmuz 2020 yılında FK Alfa Modriča

10 Ağustos 2021 yılında HNK Orasje

28 Temmuz 2022 yılında Tekstilac

Radovan Vujic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radovan Vujic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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