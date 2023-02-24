Radule Krulanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Radule Krulanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Radule Krulanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Radule Krulanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Radule Krulanovic 30 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Radule Krulanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jedinstvo Bijelo Polje futbol takımında oynamaktadır. Jedinstvo Bijelo Polje takımına 7 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Radule Krulanovic'nin Jedinstvo Bijelo Polje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Radule Krulanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Radule Krulanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Radule Krulanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Radule Krulanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sutjeska II

7 Temmuz 2018 yılında OSK Igalo

15 Haziran 2019 yılında Sutjeska Niksic

26 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo

15 Haziran 2020 yılında Sutjeska Niksic

7 Ağustos 2020 yılında Jedinstvo

Radule Krulanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Radule Krulanovic şuan Jedinstvo Bijelo Polje takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Radule Krulanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U19 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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