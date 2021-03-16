Radyo programcısı Hazım Özsu, yayınını beğenmeyen bir dinleyici tarafından silah ile öldürüldü

İddiaya göre Bursa'da kimliği belli olmayan bir kişi 57 yaşındaki radyo programcısı Hazım Özsu'nun evinin önüne gelip zile bastı. Özsu'nun kapıya inince saldırgan belinden çıkardığı silah ile radyo programcısının göğsüne ateş etti ve gözlerden kayboldu. Güvenlik kamerasının kayda aldığı olayda şüphelinin olay yerine birkaç kez geldiği görülüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşlar Özsu'yu kanlar içinde bulmasının ardından hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Çok geçmeden Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özsu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

322 FARKLI KAMERA İZLENDİ, 250 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayla ilgili derin inceleme yapan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 322 farklı kamera izledi, 250 kişinin ifadesine başvuruldu. Araştırma sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi. 57 yaşındaki Özsu'nun ölümüne neden olan kişinin 45 yaşındaki balık toptancısı Halil N. olduğu öğrenildi.

4 DOLMUŞ, 2 TİCARİ TAKSİ DEĞİŞTİREREK KAÇTI

Zanlının olayın ardından 4 dolmuş ve 2 ticari taksi değiştirerek kaçtığı ve olayın ardından 4 farklı adreste konakladığı belirlendi. Şüpheli Halil N., Selimzade Mahallesi'nde saklandığı evde Cinayet Büro dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının cinayeti işlediği silahı ise evinin deposuna sakladığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

"YAPTIKLARI RADYO PROGRAMINI BEĞENMİYORDUM"

Zanlı ifadesinde ''Hazım Özsü, pandemi sürecinde program sunan N.K. arkadaşı ile birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Birkaç yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim." dedi.

Yayınlanan programlardan rahatsız olan ve uyarısının dikkate alınmamasına sinirlenen adam, Gözüm dönmüştü, zile basarak akrabalarına Hazım Özsü'nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsü, aşağıya indiğinde, 'Artık sesini kısıyorum' diyerek belimden çıkardığım tabanca ile boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı, ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım'' ifadelerini kullandı.

(İHA)