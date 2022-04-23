Radyoaktif ne demek, TDK'ya göre Radyoaktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyoaktif ne demek? Radyoaktif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyoaktif kelimesi. Peki radyoaktif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyoaktif nedir, radyoaktif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOAKTİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyoaktif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyoaktif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyoaktif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işın etkin



RADYOAKTİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- radyoaktif izotoplar

