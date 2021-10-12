Radyoaktivite ne demek, TDK'ya göre Radyoaktivite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyoaktivite ne demek? Radyoaktivite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyoaktivite kelimesi. Peki radyoaktivite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyoaktivite nedir, radyoaktivite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOAKTİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyoaktivite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyoaktivite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyoaktivite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Işın etkinlik

