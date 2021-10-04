Radyofizik ne demek, TDK'ya göre Radyofizik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyofizik ne demek? Radyofizik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyofizik kelimesi. Peki radyofizik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyofizik nedir, radyofizik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Radyofizik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Radyofizik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

RADYOFİZİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyofizik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyofizik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyofizik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Radyoelektriğe ilişkin olayları inceleyen bilim dalı

