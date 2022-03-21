Radyofoni ne demek, TDK'ya göre Radyofoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Radyofoni ne demek? Radyofoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi radyofoni kelimesi. Peki radyofoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre radyofoni nedir, radyofoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RADYOFONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Radyofoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Radyofoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre radyofoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektromanyetik dalgaların özelliklerinden yararlanarak sesleri ileten sistem

