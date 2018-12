EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Uluslararası Fizik ve Uygulamalı Matematik Araştırma Merkezi tarafından "Tanısal Görüntüleme ve Radyonüklid Tedavide Medikal Fiziğin Yeri" ve "Radyoterapide Medikal Fiziğin Yeri" başlıklı bir dizi seminer gerçekleştirildi.

TÜ Fen Fakültesi’nde düzenlenen seminerde konuşan TÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Dalgıç, medikal fiziğin, hastalıkların tanı ve tedavisinde fiziksel, matematiksel teknik ve kavramların tıbbın herhangi bir alanında uygulanması ile ilişkili bir bilim dalı olduğunu belirtti.

Seminerlere, akademisyenler ve öğrenciler ilgi gösterdi.

- Doç. Dr. Sanal'ın kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Engin Sanal tarafından yazılan "Tradd Union Rights of Public Servants in Turkey and the Compliance with the norms of the International Labour Organization (ILO)" başlıklı kitap, Lab Lambert Academic Publication Yayınevi tarafından yayımlandı.

Kitap hakkında bilgi veren Doç. Dr. Sanal, kitapta Türkiye'deki çalışma mevzuatının incelendiğini belirterek, "Türkiye’de 4688 sayılı yasanın 2001 yılında kabul edilmesiyle, kamu görevlilerinin sendikal haklarının geliştirilmesi yönünde bugüne kadar önemli adımlar atılmıştır. Ancak bunlar yeterli değildir. Demokratik toplumun vazgeçilmez bir parçası olan sendikal haklar, özellikle de örgütlenme ve grev hakkını da içeren serbest toplu sözleşme hakkı, ILO normlarını izleyen her bakımdan yasal olarak garanti altına alınmalıdır. Bu nedenle, Türkiye’de kamu görevlilerinin sendikalizm ve toplu iş ilişkileri konusundaki yasal düzenlemelerin ILO normlarına uygunluğuna dayanan bu çalışma ile Türk mevzuatını ILO normlarıyla uyumlu hale getirerek, aralarındaki uyuşmazlıkların incelenmesi amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akbulut'a teşekkür etti.

Bulut da Arpacı'ya görevinde başarı diledi.