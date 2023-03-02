Rafa Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafa Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafa Marin 19 Mayıs 2002 tarihinde Guadajoz şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Marín Zamora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafa Marin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEADERBROCK yapmaktadır. Rafa Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid Kastilya futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid Kastilya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rafa Marin'nin Real Madrid Kastilya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafa Marin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafamarin4/

Rafa Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafa Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafa Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafa Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U17

1 Temmuz 2019 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2021 yılında RM Kastilya

Rafa Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafa Marin şuan Real Madrid Kastilya takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafa Marin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alcolea (2009-2013)Centro Histórico (2013-2014)Sevilla FC (2014-2016)

İspanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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