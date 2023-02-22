Rafa Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafa Soares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafa Soares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rafa Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rafa Soares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafa Soares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafa Soares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafa Soares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafa Soares 9 Mayıs 1995 tarihinde Marco de Canaveses şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Rafael Soares Alves şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafa Soares Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Sports Management yapmaktadır. Rafa Soares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafa Soares'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafa Soares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafa_elsoares/

http://www.facebook.com/RafaSoaresOfficial/

Rafa Soares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafa Soares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafa Soares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafa Soares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto B

15 Ocak 2016 yılında Coimbra

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2016 yılında FC Porto

15 Temmuz 2016 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

22 Ağustos 2017 yılında Fulham

30 Ocak 2018 yılında FC Porto

31 Ocak 2018 yılında Portimonense

1 Temmuz 2018 yılında FC Porto

5 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

31 Ocak 2020 yılında Eibar

30 Haziran 2021 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Rafa Soares kimdir

Rafa Soares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafa Soares şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Alpendorada (2003-2005)

Rafa Soares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 5 numaralı formasıyla 31 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rafa Soares nereli

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