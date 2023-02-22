Rafael Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Camacho 22 Mayıs 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Euclides Soares Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Camacho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reflax Premium Sports LDA yapmaktadır. Rafael Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Camacho'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafael Camacho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rafaelcamacho77/

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Rafael Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Man. City Alt.

1 Ocak 2016 yılında Real SC U19

30 Haziran 2016 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2018 yılında Liverpool U23

1 Temmuz 2019 yılında Sporting CP

1 Şubat 2021 yılında Rio Ave FC

30 Haziran 2021 yılında Sporting CP

26 Ağustos 2021 yılında B SAD

30 Haziran 2022 yılında Sporting CP

12 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2023 yılında Sporting CP

Rafael Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Camacho şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 64 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafael Camacho Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting CP (2008-2013), Manechster City, FC Liverpool

Portekiz U20 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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