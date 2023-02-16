Rafael Leao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Leao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Leao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Leao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Leao 10 Haziran 1999 tarihinde Almada şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Portekiz,Angola uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Alexandre da Conceição Leão şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Leao Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Çözülmemiş yapmaktadır. Rafael Leao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Milan futbol takımında oynamaktadır. Milan takımına 1 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Rafael Leao'nin Milan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rafael Leao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RafaeLeao7

http://www.instagram.com/iamrafaeleao93/

http://www.facebook.com/rafaelcanja9

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Rafael Leao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Leao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 85.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 85.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rafael Leao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Leao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2014 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2016 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2017 yılında Sporting B

5 Şubat 2018 yılında Sporting CP

8 Ağu 2018 yılında LOSC Lille

1 Ağu 2019 yılında Milan

Rafael Leao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Leao şuan Milan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafael Leao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Foot 21 (2007-08), Sporting CP (2008-18);

Portekiz takımında 15 numaralı formasıyla 9 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 9 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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