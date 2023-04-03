Rafael Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Lopes 22 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da José Rafael Lopes de Menezes Filho şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Lopes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 2 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Lopes'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafael Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
2 Mayıs 2022 yılında Santos FC U20
Rafael Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Lopes şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Floresta Esporte Clube (CE) (2018-2022), Santos Futebol Clube (2022)
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