Rafael Lubach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Lubach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Lubach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Lubach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Lubach 11 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Lubach Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports eXcellence Group yapmaktadır. Rafael Lubach, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafael Lubach'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Rafael Lubach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Lubach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Rafael Lubach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Lubach şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KSV Baunatal (-2018), Borussia Dortmund (2018-)
Rafael Lubach Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.