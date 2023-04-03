Rafael Lubach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Lubach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rafael Lubach kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rafael Lubach ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.