Rafael Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Moreira 2 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Moreira Reis Lima şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Moreira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Rafael Moreira'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Rafael Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Moreira şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.