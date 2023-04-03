Rafael Quirino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Quirino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Quirino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rafael Quirino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rafael Quirino 8 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rafael Quirino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Mafra A23 futbol takımında oynamaktadır. CD Mafra A23 takımına - tarihinde katılmıştır. Rafael Quirino'nin CD Mafra A23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rafael Quirino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rafael Quirino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rafael Quirino şuan CD Mafra A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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