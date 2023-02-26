Rafael Romo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Romo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafael Romo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafael Romo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafael Romo 25 Şubat 1990 tarihinde Turén şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Venezuela,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rafael Enrique Romo Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafael Romo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Rafael Romo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rafael Romo'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rafael Romo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafael Romo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafael Romo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafael Romo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Udinese

18 Ocak 2011 yılında Estudiantes

30 Haziran 2011 yılında Udinese

30 Ağustos 2012 yılında Mineros

30 Haziran 2014 yılında Udinese

4 Ağustos 2014 yılında Mineros

30 Haziran 2015 yılında Udinese

5 Ağustos 2015 yılında Watford

19 Ağustos 2015 yılında Udinese

8 Temmuz 2016 yılında AEL Limassol

1 Temmuz 2017 yılında APOEL Nikosia

5 Temmuz 2017 yılında KFCO Beerschot

30 Haziran 2018 yılında APOEL Nikosia

1 Eylül 2019 yılında Silkeborg IF

1 Ağustos 2020 yılında OH Leuven

27 Nisan 2022 yılında D.C. United

19 Ocak 2023 yılında Uni. Católica

Rafael Romo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafael Romo şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rafael Romo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atlético Turén (2005-2007)

Venezuela takımında 22 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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