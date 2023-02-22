Rafail Gialamoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafail Gialamoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafail Gialamoudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafail Gialamoudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafail Gialamoudis 1 Mart 1998 tarihinde Giannitsa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ραφαήλ Γιαλαμούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafail Gialamoudis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ethos Group B.V. yapmaktadır. Rafail Gialamoudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Rafail Gialamoudis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafail Gialamoudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafail Gialamoudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafail Gialamoudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafail Gialamoudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2017 yılında AO Kavala

27 Temmuz 2018 yılında Eginiakos

5 Eylül 2019 yılında An. Giannitson

28 Ağustos 2020 yılında AO Kavala

13 Eylül 2021 yılında Almopos

Rafail Gialamoudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafail Gialamoudis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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