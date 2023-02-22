Rafail Pettas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafail Pettas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafail Pettas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafail Pettas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafail Pettas 25 Haziran 1996 tarihinde Zakynthos şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ραφαήλ Πέττας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafail Pettas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Rafail Pettas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rafail Pettas'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rafail Pettas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafail Pettas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafail Pettas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafail Pettas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında APS Zakynthos

30 Haziran 2016 yılında Zakynthiakos

1 Temmuz 2016 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2018 yılında AO Katastariou

1 Temmuz 2019 yılında Almopos

Rafail Pettas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafail Pettas şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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