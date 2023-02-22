Rafail Sgouros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafail Sgouros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rafail Sgouros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rafail Sgouros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rafail Sgouros 28 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ραφαήλ Σγουρός şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rafail Sgouros Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aris Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. Aris Thessaloniki takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rafail Sgouros'nin Aris Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rafail Sgouros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rafail Sgouros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rafail Sgouros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rafail Sgouros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Aris U19

15 Temmuz 2022 yılında Aris Selanik

Rafail Sgouros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rafail Sgouros şuan Aris Thessaloniki takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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